Пользователи мессенджера МАХ смогут создать Цифровой ID по упрощенной схеме

Пользователи мессенджера MAX смогут создать Цифровой ID по упрощенной системе. Об этом свидетельствуют данные пресс-релиза опубликованного в социальной сети VK.

Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера. Создавать и использовать Цифровой ID могут граждане России старше 18 лет. Помимо возраста, подтвердить посредством такой функции можно статус студента, многодетного родителя, пенсионера и многое другое.

Теперь доступно три способа создания цифрового идентификатора: с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца и водительских прав.

MAX запустил создания Цифрового ID в пилотном режиме 15 сентября. Использование QR-кода безопасно, так как он действителен только на том устройстве, на котором создавался, и обновляется каждые 30 секунд. Также невозможно сделать скриншот Цифрового ID — вместо QR-кода на снимке будет белый экран.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что цифровой ID от MAX не имеет аналогов в России.

