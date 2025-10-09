«Вас ждет долгий путь»: Машков вручил студенческие билеты первокурсникам Театральной школы Олега Табакова

Фото: пресс-служба Школы Олега Табакова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Худрук студии призвал учащихся к полной самоотдаче.

Народный артист РФ, художественный руководитель и педагог Театральной школы Олега Табакова Владимир Машков вручил первокурсникам студенческие билеты. Мероприятие состоялось в Онегинском зале исторического дома-музея К. С. Станиславского.

Машков отметил, что именно в этих стенах зародились идеи русского психологического театра, он призвал студентов к самоотдаче и сотрудничеству в театре.

«Дорогие студенты, вас ждет долгий жизненный путь. Ваша вера, желание и работоспособность обязательно дадут свои плоды», — сказал Машков.

Директор Музея МХАТ Павел Ващилин также приветствовал студентов, отметив историческую значимость этого дня для театрального сообщества. Он напомнил о традициях, уходящих корнями в прошлое, когда дипломы вручали в этих же стенах.

На церемонии присутствовали и педагоги школы, многие из которых являются ее выпускниками. Актер Севастьян Смышников вспомнил о своем собственном волнении в день получения студенческого билета и пожелал первокурсникам успехов.

Ранее Владимир Машков рассказывал о конкуренции в актерской среде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.