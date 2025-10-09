Экс-чиновник сгорел в доме на колесах в Подмосковье

Фото: 5-tv.ru

В Подмосковье при пожаре в доме на колесах погиб бывший начальник управления по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию Смоленской области Олег Иванов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Тело 56-летнего мужчины обнаружили ночью в сгоревшем фургоне возле центра Мещерякова в Сергиевом Посаде. Известно, что Иванов накануне доставил очередную партию гуманитарной помощи и решил переночевать в своем автомобиле после долгой дороги.

Около половины третьего ночи транспорт загорелся. Пламя быстро охватило салон, и мужчина не успел выбраться наружу. Обстоятельства трагедии сейчас выясняются. Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.

Олег Иванов ранее занимал должность начальника управления по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию в администрации Смоленской области, а затем добровольно отправился на СВО. После возвращения с фронта он активно занимался волонтерской деятельностью — собирал и доставлял гуманитарную помощь бойцам на линии фронта.

