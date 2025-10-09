Алиев назвал повестку между Россией и Азербайджаном позитивной

Фото, видео: Reuters/Grigory Sysoev; 5-tv.ru

Повестка между Россией и Азербайджаном — позитивная и обширная. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Таджикистане.

«Конечно, сегодня хорошая возможность пройтись по повестке дня, она у нас достаточно обширная и позитивная», — уверен лидер страны.

Также Алиев обратил внимание, что все посылы будут хорошо встречены обществами обеих стран.

«Уверен, что те „месседжи“, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут позитивно восприняты», — подчеркнул глава Азербайджана.

Ранее на встрече в Душанбе Алиев и Путин обсудили крушение самолета авиакомпании AZAL, произошедшего в декабре 2024 года. Президент РФ заверил, что необходимо время, чтобы завершить расследование. Алиев в ответ выразил надежду, что расследование полностью прояснит все причины инцидента.

