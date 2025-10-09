«Три часа банальностей»: документальный фильм Виктории Бекхэм подвергли критике
Документальный фильм Виктории Бекхэм подвергли критике
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/James Warren
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Даже супруг звезды не смог помочь повысить рейтинги ленты.
Документальный фильм о певице, актрисе и дизайнере Виктории Бекхэм раскритиковала обозреватель издания The Guardian Люси Манган.
По словам журналиста, лента про знаменитость стала «пустой тратой ее индивидуальности». В Великобритании ожидали, что в фильме покажут звезду в лучшем ее образе, а вместо этого услышали лишь «банальности» от Виктории.
«Мы получаем три часа банальностей. Какое же это возмутительное расточительство ее личности», — говорит автор материала.
В источнике отметили, что в отснятой работе прослеживается активное продвижение модного бизнеса Бекхэм, которое стало неприкрытой рекламой, а не рассказа успеха модели.
Лента состоит из трех серий. В ней Виктория не пошутила ни разу, поворачивалась к камерам исключительно рабочей стороной. Даже ее супруг, актер Дэвид Бэкхем, сделавший из прошлого семейного документального фильма хит, на этот раз не смог помочь жене.
Ранее, писал 5-tv.ru, Виктория Бекхэм хочет ответить невесте сына за разрушенную семью.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.