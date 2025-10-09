«Три часа банальностей»: документальный фильм Виктории Бекхэм подвергли критике

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/James Warren

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Даже супруг звезды не смог помочь повысить рейтинги ленты.

Документальный фильм о певице, актрисе и дизайнере Виктории Бекхэм раскритиковала обозреватель издания The Guardian Люси Манган.

По словам журналиста, лента про знаменитость стала «пустой тратой ее индивидуальности». В Великобритании ожидали, что в фильме покажут звезду в лучшем ее образе, а вместо этого услышали лишь «банальности» от Виктории.

«Мы получаем три часа банальностей. Какое же это возмутительное расточительство ее личности», — говорит автор материала.

В источнике отметили, что в отснятой работе прослеживается активное продвижение модного бизнеса Бекхэм, которое стало неприкрытой рекламой, а не рассказа успеха модели.

Лента состоит из трех серий. В ней Виктория не пошутила ни разу, поворачивалась к камерам исключительно рабочей стороной. Даже ее супруг, актер Дэвид Бэкхем, сделавший из прошлого семейного документального фильма хит, на этот раз не смог помочь жене.

Ранее, писал 5-tv.ru, Виктория Бекхэм хочет ответить невесте сына за разрушенную семью.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.