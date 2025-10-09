В Санкт-Петербурге и области за месяц пропали почти 400 человек

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Не все из них были найдены живыми.

В сентябре в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пропали 392 человека, большинство из которых ушли в лес за грибами и не смогли вернуться. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

По данным организации, за прошедший месяц живыми удалось найти 302 человека. Еще 14 поисков завершились нахождением тел, а местонахождение десяти человек по-прежнему остается неизвестным.

Представители «ЛизаАлерт» отмечают, что сентябрь стал особенно напряженным месяцем: грибной сезон еще не закончился, а в городе уже начался период активных поисков пропавших. Добровольцам пришлось участвовать в нескольких крупных операциях.

Так, в Тосненском районе мужчину по имени Александр Анатольевич удалось найти лишь спустя восемь дней после исчезновения, а другой — Александр Михайлович — провел шестнадцать суток в болотах Бокситогорского района, прежде чем его обнаружили живым.

Поисковики подчеркивают, что многие подобные случаи можно было бы предотвратить, если бы граждане внимательнее относились к собственной безопасности. Добровольцы напоминают: необходимо брать с собой средства связи, навигации и заранее сообщать близким о маршруте похода.

