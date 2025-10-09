«Семья стала больше»: две австрийки познакомились спустя 35 лет после подмены при рождении

Peoplе: две австрийки познакомились спустя 35 лет после подмены при рождении

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish

Сейчас они поддерживают близкие отношения.

История, достойная сюжета фильма, произошла в Австрии. Спустя 35 лет после рождения две женщины — Дорис Грюнвальд и Джессика Баумгартнер — встретились и узнали, что все это время жили жизнями друг друга. Об этом сообщает издание People.

Обе родились недоношенными в октябре 1990 года в одной и той же больнице. Но вскоре после родов младенцев по ошибке поменяли местами — и каждая девочка отправилась домой с родителями другой.

О том, что она не является биологическим ребенком своих родителей, Дорис узнала лишь в 2012 году из-за анализа. Тогда выяснилось, что ее группа крови не совпадает с группами Эвелин и Йозефа Грюнвальдов. Дополнительная проверка ДНК подтвердила: между ними нет родства. Однако установить, в какую семью попала их настоящая дочь, долгое время не удавалось.

Прошло несколько лет, прежде чем судьба дала подсказку. Когда Джессика забеременела, врачи заметили, что ее группа крови также не совпадает с группами родителей. Один из медиков вспомнил об аналогичном случае с Дорис. Это стало ключом к разгадке — и вскоре женщины нашли друг друга через социальные сети.

«Мы сразу поладили. Это было невероятно теплое, родственное чувство», — рассказала Дорис в интервью местному телеканалу.

Журналисты сняли и первую встречу двух семей. Матери женщин вспоминают этот момент со слезами.

«Моя семья стала больше. Я наконец обрела покой», — поделилась Эвелин Грюнвальд.

Руководство больницы, где произошла ошибка, принесло извинения. Позже обе семьи добились компенсации, а также подали документы на официальное усыновление своих биологических дочерей.

Несмотря на пережитое, женщины не держат зла на обстоятельства и виновных в путанице. Теперь они не просто поддерживают связь — они стали близкими подругами.

«Мы не ищем виноватых. Просто рады, что наконец нашли друг друга», — признаются обе.

