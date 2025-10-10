Это неправильно: Тимофей Окроев про развенчание культа личности Сталина

Фото, видео: Мессман Евгений/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Те, кто называет вождя диктатором, по мнению актера, слишком упрощенно смотрел на его образ.

Никита Хрущев был не прав в вопросе развенчания культа личности Иосифа Сталина. Об этом рассказал актер Тимофей Окроев корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Берлинская жара».

В четверг состоится премьера сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», в котором Тимофей Окроев исполнил роль Иосифа Сталина. В беседе с журналистами он поделился своими взглядами на деятельность советского вождя.

Окроев считает, что те, кто называет Сталина диктатором, очень упрощенно воспринимают его роль. Это все равно, что про Хрущева говорить, что у него были истерики во время выступления на трибуне ООН, добавил он.

«Но у него же не только истерики были, когда он выступал на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). У него было много здравых решений. Но было у него много и неправильных, на мой взгляд, решений. В частности, развенчание культа личности Сталина как раз», — говорит Окроев.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Гордон не отказывается от паспорта США. США удерживают крупный сбор с отказывающихся от гражданства страны.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.