В Петербурге ученые смогли уменьшить побочные эффекты химиотерапии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалисты улучшили эффективность адресной доставки медикаментов в опухоль.

Ученые из Петербургского Политехнического университета (СПбПУ) разработали технологию, которая помогает снизить побочные эффекты химиотерапии при лечении онкологических заболеваний.

Исследователям удалось повысить эффективность адресной доставки лекарств непосредственно в опухоль. Для этого наночастицы медикаментов покрывают специальной смесью веществ, аналогичных компонентам, содержащимся в головном мозге. Такой подход позволяет высвобождать активное вещество точечно, воздействуя исключительно на раковые клетки и минимизируя вред здоровым тканям организма.

По данным ученых, использование новой технологии способствует снижению токсичности лечения и облегчает переносимость химиотерапии пациентами.

Кроме того, к концу 2026 года в Санкт-Петербурге планируют запустить производство вакцины против рака, основанной на иммунных клетках человека.

Ранее врач-стоматолог Рауф Агаев рассказал 5-tv.ru, что по состоянию зубов можно определить не только болезни полости рта, но и общие нарушения в организме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.