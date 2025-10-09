Зима пришла: Новосибирск накрыл мощный снежный циклон

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Город встал в десятибалльных пробках.

Метель, сильный ветер и слякоть. Мощный снежный циклон накрыл Новосибирск. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но уборку улиц осложняют сильные заторы. Город сковали десятибалльные пробки. На дорогах — десятки ДТП. Машины движутся хаотично и врезаются в друг друга.

А в Красноярском крае снегопад и минусовая температура осложняют поиски семьи Усольцевых, которую ушли в Тайгу еще 28 сентября. В региональном Следственном комитете заявили, что их телефон подал сигнал. И самое странное: точка находится вообще не там, где развернуты поиски — рядом с поселком Мина. Теперь предстоит выяснить. что же на самом деле произошло: семья свернула с маршрута, или просто сбой оборудования.

