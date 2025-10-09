Скорая помощь прибыла в зал суда Молдавии к матери главы Гагаузии Гуцул

Фото, видео: © РИА Новости/Родион Прока; 5-tv.ru

Женщина обращалась к властям страны с просьбой выпустить ее дочь из тюрьмы.

Скорая помощь приехала в зал суда к матери главы Гагаузии Евгении Гуцул, Анна Буюклы, в Кишиневе. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Накануне родительница Гуцул обратилась к властям Молдавии с просьбой выпустить ее дочь из тюрьмы, поскольку она не виновна.

До этого, 5 августа, суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о нарушении при финансировании оппозиционной партии «Шор». По суду Евгению лишили права членства в политических партиях на пять лет. Также с нее взыскали 2,4 миллиона долларов, которые, по версии следствия, были направлены на финансирование партии.

Сама Гуцул вину не признала. Также адвокаты башкана Гагаузии указали на предвзятое отношение судьи первой инстанции и опротестовали приговор в Апелляционной палате Кишинева.

Спустя несколько дней Народное собрание (парламент) и Исполнительный комитет Гагаузии выпустили общую резолюцию, где преследование Гуцул правоохранительными органами Молдавии назвали попыткой «ликвидации реальной автономии региона и подавления воли его населения».

Ранее 5-tv.ru писал, что Апелляционная палата Кишинева отказалась освобождать Гуцул. Протест адвоката подсудимой был назван необоснованным.

