Круглая сумма: сколько нужно зарабатывать для пенсии в 50 тысяч рублей

Эксперт Ляшок: для пенсии в 50 тысяч рублей нужно зарабатывать 230 тысяч

Заработок должен превышать предельную базу по страховым взносам.

Страховую пенсию в размере 50 тысяч рублей смогут получать россияне, если их зарплата в течение 30 лет превышала предельную базу по страховым взносам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктора Ляшка. В 2025 году такая база составляет около 230 тысяч рублей в месяц.

В интервью Ляшок пояснил, что получить пенсию в 50 тысяч рублей достаточно сложно. Он уточнил, что для этого нужно, чтобы заработная плата в течение не менее 30 лет была выше предельной базы по страховым взносам — 2,759 миллионов рублей в год, что эквивалентно примерно 230 тысячам рублей в месяц. При этом эта величина ежегодно растет.

Эксперт напомнил, что в последние годы страховые пенсии индексируются с учетом инфляции. Для более быстрого роста пенсий потребовались бы дополнительные расходы из федерального бюджета, который и так работает с дефицитом.

Опрос SuperJob показал, что россияне считают достойной пенсией 49 800 рублей в месяц. Наиболее высокие ожидания отмечены среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока и Тюмени.

По данным Ляшка, страховые пенсии в 2026 году проиндексируют один раз — 1 января с ростом выше инфляции на 7,6%. Это позволит среднему размеру страховых пенсий по старости увеличиться до 27,1 тысячи рублей, что, однако, все еще значительно ниже планки в 50 тысяч рублей.

