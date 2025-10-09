Вопрос здоровья: почему важно вовремя покупать новое белье

Фото: www.globallookpress.com/ZAM-Photography

Последствия могут оказаться гораздо более серьезными, чем можно предположить.

Ношение нижнего белья дольше 6–12 месяцев может навредить здоровью, заявила фармаколог Ана Каролина Гонкалвес. Ее слова приводит Daily Express. Эксперт подчеркнула, что трусы необходимо менять каждые полгода или год, чтобы избежать возможных проблем.

Гонкалвес пояснила, что одна и та же пара трусов, носимая более пяти лет, повышает риск бактериальных и грибковых инфекций мочеполовой системы. По ее словам, со временем ткань изнашивается, волокна рвутся, а микробы остаются на белье даже после стирки. Эксперт советует выбрасывать трусы при первых признаках износа и не использовать их повторно.

Исследование одного из британских брендов нижнего белья показало, что 16% жителей Великобритании продолжают носить одну и ту же пару трусов более пяти лет, что значительно увеличивает риск заболеваний и заражений.

Специалист также отметила, что белье нельзя носить дольше одного дня, так как повторное использование грязных трусов повышает вероятность инфекций. Акушер-гинеколог Виктория Соболева добавила, что женское белье должно быть удобным и выполнено из натуральных тканей, поскольку синтетические материалы способны вызывать раздражение, сухость и повреждение кожи.

