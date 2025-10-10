«Это не ваша вина»: психолог назвала три способа пережить измену

Фото, видео: 5-tv.ru

Когнитивно-поведенческий терапевт уверена, что самое главное — начать заботиться о себе.

Есть несколько способов пережить измену. Их перечисляет Ирина Грекова — клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, семейно-системный терапевт и гештальт-терапевт, а также спикер международных конференций — в беседе с 5-tv.ru.

Она утверждает, что тема измен гораздо актуальнее, чем принято считать. Люди часто избегают обсуждения этой темы, стараясь пережить измену партнера в одиночку. Признаться в том, что тебе изменили, может быть очень стыдно.

Грекова напоминает, что статистика показывает — изменяют порядка 20-30% партнеров, однако это не значит, что среди них есть именно ваш. Если в отношениях возникло недопонимание, лучше обсудить его, чем придумывать измену. Если же вы уверены в факте измены, вам необходимо решить, чего вы хотите: расстаться, продолжать жить в треугольнике или восстановить отношения с партнером.

Психолог уверена: очень важна ваша внутренняя градация неверности. У каждого человека есть свое понимание того, что именно считать предательством и насколько тяжело это для него. Даже если кто-то говорит вам, что это ерунда, но вы воспринимаете произошедшее как катастрофу — это ваше право. Для кого-то параллельная семья с детьми не является изменой, а для кого-то влюбленность без физической измены — это конец света.

«Теперь самое время пережить катастрофу, собрать себя по кусочкам и понять, что жизнь продолжается и после измены», — говорит Ирина.

При получении информации об измене человек может испытывать не только душевную боль, но и физическую. Синдром разбитого сердца — это не выдумка, а реальное состояние, которое человек может ощущать при предательстве близкого. Наши эмоции и физическое состояние тесно связаны друг с другом.

«В головном мозге есть области, отвечающие за физическую боль, и эмоциональная боль активизирует те же нейронные пути. Поэтому мы можем ощущать дискомфорт и боль в груди», — объясняет Егорова.

Организм реагирует на измену как на большой стресс, воспринимая это как угрозу вашему благополучию.

В ответ на стресс выделяются гормоны (кортизол и адреналин), которые мобилизуют ресурсы организма. Хотя это делается для нашего блага, мы можем испытывать тревогу, учащенное сердцебиение и повышенное артериальное давление. Таким образом, гормоны стресса могут влиять на работу сердца так, что эти изменения тоже ощущаются как боль в области груди.

Что же делать, если человек изменил, и ваши «душа и сердце болят»?

Прежде всего, важно четко понимать, что ответственность за измену лежит на том, кто изменил.

Это не ваша вина. Постарайтесь не нагружать себя чувством вины за действия другого человека.

Если вы хотите сохранить семью, обсудите с партнером то, что произошло. В таком случае лучше не обсуждать факт измены с подругами и родственниками. Независимо от вашего решения, сейчас самое время поддержать себя. Все этапы переживания измены могут занять почти год — от шока до восстановления. Поэтому самое главное — начать заботиться о себе.

В первое время может пропасть желание заниматься даже обычными делами, и чтобы не скатиться в депрессию, вам нужно стать своим самым близким и родным человеком. Для восстановления общего состояния и выхода из стресса очень важно не забывать принимать пищу, соблюдать режим сна и следить за гигиеной.

Обязательно позвольте себе пережить эмоции

Если их подавлять, они останутся с вами и могут проявиться в виде психосоматических заболеваний, а вам это не нужно. Позволяйте эмоциям проявляться: печаль, грусть, обиды — проговаривайте их, выписывайте в блокнот или выкрикивайте в одиночестве. Пережитые эмоции гораздо быстрее освободят вас от лишних негативных воспоминаний.

«Используйте релаксационные техники: дыхательные упражнения, медитации и йогу. Эти практики помогут улучшить кровообращение, снизить стресс и нормализовать сон. Также займитесь физическими умеренными нагрузками. Если вы давно не тренировались, сейчас не время выполнять сложные упражнения», — уверена Егорова.

Психолог напоминает: лучше бережно делать те упражнения, которые будут полезны организму — плавание, танцы или просто интенсивная ходьба по парку. Это поможет выработать эндорфины и снизить уровень стресса и болевые ощущения.

Поговорите с тем, кому доверяете, кто вас выслушает и поддержит

Это может быть близкая подруга, родственник или специалист (психолог). Все мы знаем, что время — лучший лекарь. Не требуйте от себя мгновенного забывания ситуации и не ставьте сроки «перестать думать об измене с завтрашнего дня». Вы живой человек со своими чувствами и эмоциями; ваши переживания нормальны для такой ситуации. Просто на то, чтобы боль утихла или прошла совсем, нужно время.

И обязательно помните, что ваши эмоции и тело тесно связаны. Если вы позаботитесь о психологическом состоянии, то и тело начнет чувствовать себя гораздо лучше.

