Рахмон назвал уровень отношений РФ и Таджикистана высоким на встрече с Путиным

Во время переговоров были рассмотрены вопросы экономики.

Атмосфера взаимопонимания на переговорах президента России Владимира Путина и его коллеги из Таджикистана Эмомали Рахмона в Душанбе стала подтверждением высокого уровня отношений между странами. Об этом заявил лидер принимающей страны во время брифинга.

«Состоялись содержательные и конструктивные переговоры, в ходе которых мы обсудили широкий спектр вопросов многосторонней повестки. Наш диалог в атмосфере взаимопонимания еще раз подтверждает высокий уровень отношений между Таджикистаном и Россией», — отметил Эмомали Рахмон.

Также президент Таджикистана назвал ключевые вопросы, по которым проходил дипломатический разговор двух лидеров.

«Мы высказались за продолжение политического диалога на различных уровнях. Мы отметили стабильный рост взаимной торговли, было подтверждено вникание к наращиванию торгово-экономических связей», — подчеркнул Рахмон.

Помимо этого, во время переговоров были рассмотрены вопросы привлечения инвестиций, создания совместных предприятий и реализации проектов в приоритетных секторах экономики РФ и Таджикистана.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин на встрече с Рахмоном оценил темпы развития отношений РФ и Таджикистана. Российский лидер прибыл в Таджикистан с государственным визитом, который продлится до 10 октября.

