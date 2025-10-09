Британка хотела отравить или задушить мужа из-за страховки

Фото: 5-tv.ru

Строить планы насчет устранения супруга ей помогал любовник.

Британец едва не стал жертвой заговора, организованного его женой и ее любовником. Кристофер Миллс считал, что у него счастливый брак c Мишель Миллс, однако в действительности она и ее возлюбленный Герайнт Берри планировали его убийство, включая подсыпание в салат ядовитых веществ и другие смертельно опасные методы. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации суда, Мишель и Герайнт разработали план вооруженного нападения на загородной даче Миллсов. Они рассчитывали убить Кристофера, но попытка провалилась: бывший солдат дал отпор.

Полицейские с собаками оперативно прибыли на место происшествия. Герайнт и Мишель были задержаны; у них нашли противогазы, стяжки, плоскогубцы, тряпки и оптический прицел. В машине Миллсов обнаружили поддельную предсмертную записку Кристофера.

Следствие установило, что Мишель и Герайнт состояли в тайных отношениях несколько месяцев, а мотивом для убийства стал недавно оформленный страховой полис жизни Кристофера на 124 тысячи фунтов (13,6 миллиона рублей), бенефициаром которого была жена. Среди придуманных способов покушения были удушение подушкой, добавление снотворного в напиток и даже антифриза — в подливу.

Мистер Миллс заявил в суде, что ничего не подозревал и верил, что у них с женой нормальные отношения. Он рассказал, что заметил лишь напряженность и задержки Мишель на работе в благотворительной организации для ветеранов Alabaré, где она познакомилась с Берри.

Слушания по делу продолжаются.

