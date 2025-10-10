«Понимала, какие билеты вытащу в институте»: Абравитова рассказала о вещих снах

Фото, видео: 5-tv.ru

Психолог откровенно поделилась, что иногда может пророчить себе будущее.

Вещие сны существуют. Такое мнение выразила клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с 5-tv.ru на премьере мультфильма «Серафима».

«У меня бывают такие сны, которые, только я, наверное, могу для себя расшифровать», — уверена психолог.

Эксперт также отметила, что есть какие-то общие понятия, а есть личные зацепки. И если, например, снятся определенные вещи, то можно сделать выводы, что вас будет ждать в ближайшие дни. По словам Абравитовой, попадания бывают вообще очень точные.

«Например, это касалось экзаменов моих, вплоть до того, что прекрасно понимала, какие примерно билеты я вытащу в институте», — восхищается психолог.

Абравитова также откровенно рассказала, что снов таких у нее огромное количество. Она уверена, что вещие сны действительно существуют.

