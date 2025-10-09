Легендарный наставник ФК «Бока Хунирос» Руссо умер в возрасте 69 лет

Фото: www.globallookpress.com/ Li Ming

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Его карьера стала символом преданности футболу.

Главный тренер аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» Мигель Анхель Руссо скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

«В эту среду стало известно о смерти Мигеля в возрасте 69 лет, который уже более полувека связан с профессиональным футболом. Самое близкое окружение будет особенно оплакивать его утрату», — говорится в официальном заявлении «Бока Хуниорс».

Руссо стоял у руля клуба с 2007 года и принес команде немало громких побед, включая завоевание Кубка Либертадорес. В клубе отметили, что тренер был настоящим бойцом — как на поле, так и вне его, и до последнего оставался верен спорту.

По данным аргентинского телеканала Todo Noticias (TN), некоторое время назад у тренера диагностировали рак. Несмотря на болезнь, он продолжал работать и поддерживать свою команду.

Мигель Руссо начинал как игрок «Эстудиантеса» и входил в состав национальной сборной Аргентины. Его вклад в развитие футбола страны называют колоссальным: имя Руссо навсегда останется частью истории южноамериканского спорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.