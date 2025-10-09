Немецкий политик Нимайер попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Слова покаяния прозвучали на Петербургском газовом форуме.

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выступил на Петербургском международном газовом форуме и публично по-русски извинился за блокаду Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда», — заявил он, обращаясь к участникам форума.

Политик отметил, что немцы, приезжающие в Россию, чувствуют, как две мировые войны оставили глубокий след в отношениях между странами. Он подчеркнул, что, вспоминая о блокаде Ленинграда, склоняет голову перед погибшими, и добавил, что немцы не хотят повторения подобных трагедий.

Слова Нимайера вызвали положительную реакцию зала — многие присутствующие встретили его выступление аплодисментами.

Ранее российский МИД неоднократно обращался к германским властям с требованием официально признать действия нацистов актом геноцида. В ведомстве подчеркивали, что отказ Германии делать это связан с политической конъюнктурой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.