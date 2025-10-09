Впервые поездка Путина в Таджикистан носит статус государственного визита

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

В программе — встреча с президентом Эмомали Рахмоном, саммит «Центральная Азия — Россия».

В Душанбе стартует официальная программа государственного визита Владимира Путина. В столицу Таджикистана президент прилетел накануне. У трапа его встретил Эмомали Рахмон. Прежде всего, российский лидер возложил венок у мемориала «Национальное единство и возрождение». Затем президенты посетили Ботанический сад. Особое внимание уделили природным дарам таджикской земли. Из свежего урожая выложили огромную композицию. Там же прошел неформальный ужин. Перед его началом, Владимир Путин подарил Эмомали Рахмону картину и книгу, которые неразрывно связаны с историей таджикского народа.

Владимир Путин проведет уже официальную встречу с главой Таджикистана. Одним из главных событий также станет саммит «Центральная Азия — Россия». Лидеры государств обсудят создание нового формата — «СНГ Плюс» — и укрепление стратегического партнерства в регионе. Из Душанбе передает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Переговоры Владимира Путина и Эмомали Рахмона пройдут во Дворце Нации. Это основная резиденция президента Таджикистана. Российские и таджикские журналисты уже прибыли на территорию дворца.

Его называют на таджикском «Асримиллат». Огромное здание с куполом, комплекс поражает своим размахом. На девяти гектарах расположены цветущий сад, фонтаны. За забором — самый большой в мире флагшток- 165 метров, он даже попал в Книгу рекордов Гинесса

«Мы внутри Дворца Нации, видны флаги России и Таджикистана. Сейчас ожидаем приезда Владимира Путина и Эмомали Рахмона», — рассказал корреспондент.

В Таджикистане Владимир Путин бывал уже 12 раз. Но эта поездка особая. Это первый государственный визит нашего президента в республику. Он имеет высший статус, который подчеркивает особую политическую значимость встречи. Россию и Таджикистан связывают общие традиции, крепкая дружба, тесные торгово-экономические отношения.

«Россия присутствует практически во всех основных отраслях таджикской экономики. Это еще раз подчеркивает союзнические отношения между двумя странами», — отметил политолог Мухаммад Шамсиддинов.

Вот наглядные цифры. Товарооборот между странами увеличился в прошлом году до полутора миллиардов долларов, и за последние семь месяцев возрос еще на 17,3%. Мы поставляем в Душанбе продукты, лес, топливо, медицинское оборудование, автомобили и сельхозтехнику. Из республики к нам везут стройматериалы, хлопковое волокно, и конечно, овощи и фрукты.

На крупнейшем рынке в Таджикистане — очень колоритном — туристам из России всегда рады и готовы сделать щедрую скидку.

Растет туропоток. Особое внимание сотрудничеству в области культуры и образования. Русскому языку в республике обучают со школьной скамьи. Оба президента лично контролировали строительство здесь пяти наших учебных заведений. Эта школа носит имя знаменитого космонавта Юрия Гагарина

Здесь все на высоте: есть современный детский технопарк «Кванториум», планетарий. Уже в начальных классах определяются с будущей профессией.

«Я в будущем хочу стать программистом и полететь в Россию. Спасибо России и Владимиру Владимировичу Путину за эту прекрасную школу и за этих золотых учителей», — рассказал ученик российско-таджикской средней школы имени Ю. А Гагарина Алишер Холов.

Учителя — профессионалы своего дела. Катерина Измайлова — тренер по плаванию, участница Олимпийских игр, растит будущих чемпионов. Преподаватели по многим предметам из России находятся в служебной командировке — обучают детей по передовым школьным стандартам.

«В этом году у нас конкурс в образовательную организацию составил 93 человека на место. Ну, и как я и люблю говорить, в школу Гагарина конкурс выше, чем отряд космонавтов Российской Федерации», — отметил директор российско-таджикской средней школы имени Ю. А Гагарина Владимир Гудков.

У наших стран сейчас более десятка совместных проектов — в газовой сфере, энергетике. Российские атомщики, к примеру, ликвидируют в республике советское наследие урановских программ.

Сегодня лидеры государств обсудят укрепление сотрудничества. Владимир Путин также примет участие в саммите «Россия — Центральная Азия». В центре внимания будут вопросы региональной безопасности. А вот внешнюю политику обсудят на Совете глав стран СНГ уже завтра.

