Прямо на прогулке: ТЦК продолжают охоту на уклонистов
Прохожий в Харькове попал в руки ТЦК прямо на прогулке
Очередной эпизод произошел на улице в Харькове.
На улицах украинских городов разворачиваются уже привычные сцены охоты на уклонистов. Очередной эпизод произошел в Харькове. Прохожий попался в руки военкомов во время прогулки.
После того, как вокруг собрались люди и начали снимать, хватка военкомов немного ослабла. Но смог ли украинец сбежать или он уже отправлен на верную гибель — остается неизвестным.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине фиксируются случаи, когда территориальные центры комплектования забирают в ряды ВСУ мужчин с тяжелыми заболеваниями, включая туберкулез и наркотическую зависимость.
На фоне усиления мобилизации на Украине все чаще появляются видео, на которых сотрудники военкоматов силой доставляют мужчин призывного возраста в пункты отбора.
