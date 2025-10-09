В США соглашение о перемирии Израиля с ХАМАС назвали позитивным шагом

Фото, видео: Reuters/Ramadan Abed; 5-tv.ru

Ключевым фактором стало прямое давление со стороны Трампа.

Достигнутое соглашение о перемирии и обмене пленными между Израилем и ХАМАС является позитивным шагом, однако остаются сомнения в его устойчивости на долгосрочную перспективу и в реализации на практике. Об этом заявил полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с 5-tv.ru.

«Думаю, президент Трамп действительно хочет решить этот вопрос и прекратить убийства, но не думаю, что это не соответствует всем целям Израиля. Это позитивный шаг, но я сомневаюсь в том, как он будет реализован на практике», — отметил он.

По словам эксперта, ключевым фактором, который подтолкнул Израиль к соглашению, стало прямое давление от президента США Дональда Трампа.

«Заложников следует освободить, независимо от того, будет ли это перемирие продолжительным или нет. Это позитивный знак для ХАМАС, пытающегося решить этот вопрос и двигаться вперед. Полагаю, есть вопросы по некоторым предложениям, касающимся более поздних этапов управления Газой», — сказал Расмуссен.

К тому же, планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, особенно невысказанные, могут не совпадать с целями долговременного мира. На этом фоне есть риск, что Израиль найдет повод для возобновления конфликта. Итоговой, но не озвученной целью Израиля, пояснил спикер, является полная очистка сектора Газа от палестинского населения.

«Уверен, что не буду удивлен, если Израиль найдет что-то, что можно назвать нарушением, и возобновит конфликт. Думаю, в конечном счете они хотели бы очистить весь сектор Газа от всех палестинцев», — пояснил специалист.

В правительстве Нетаньяху существует влиятельная фракция радикалов, не заинтересованная в долгосрочном мирном урегулировании.

«Посмотрим, кто в итоге возьмет верх. Думаю, Трамп оказал прямое давление, чтобы добиться соглашения и довести процесс до этой точки», — заключил Расмуссен.

