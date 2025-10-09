В Финляндии ищут способ сэкономить и массово закрывают медучреждения

Фото: 5-tv.ru



Региональные власти Центральной Финляндии объявили о планах закрытия нескольких медицинских и социальных учреждений из-за сложной финансовой ситуации, сообщает Yle со ссылкой на региональное управление социального обеспечения.

Под сокращение попадут:

четыре больницы;

четыре родильных дома;

семь центров социальной помощи;

шесть стоматологических клиник;

пять домов престарелых.

Меры приведут к сокращению около 400 рабочих мест в ближайшие годы. В некоторых учреждениях будет ограничен спектр предоставляемых услуг, при этом в отдаленных районах планируется внедрение мобильных служб по мере необходимости.

Регион рассчитывает, что к 2026 году эти меры позволят сэкономить 58 миллионов евро. За последние два года дефицит бюджета Центральной Финляндии достиг 255 миллионов евро, а прогноз на 2025 год — 74 миллиона евро.

При этом, лесное управление Финляндии предложило жителям страны заработать на сборе сосновых шишек. За качественные шишки сборщикам обещают 1,40 евро за литр. Эта мера связана с хорошим урожаем семян сосны в этом году и необходимостью пополнить семенной фонд.

Пункты приема открыты только в некоторых регионах страны. Выкупать будут только те шишки, которые собраны в согласованных районах. Для сбора шишек на чужих землях, включая государственные, требуется разрешение. В отличие от предыдущих сезонов, все места сбора должны быть согласованы с пунктом закупки до начала сбора.

