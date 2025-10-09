Немецкие депутаты отпраздновали день рождения Путина в Берлине

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Члены партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) отметили день рождения президента России Владимира Путина 7 октября в российском посольстве в Берлине. Об этом сообщает журнал Spiegel.

По данным издания, три депутата парламента Саксонии-Анхальт от АдГ приняли участие в церемонии чествования российского лидера. Другие парламентские фракции ФРГ резко раскритиковали участие немецких политиков в мероприятии.

Ранее 7 октября более 40 зарубежных лидеров направили поздравления Владимиру Путину по случаю его дня рождения. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, премьер-министр Индии Нарендра Моди и главы государств СНГ. Поздравления прозвучали в телефонных разговорах, телеграммах и через социальные сети. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что послания от Си Цзиньпина и Ким Чен Ына были «весьма теплыми» и нестандартными по своей форме. Ким Чен Ын в своей телеграмме отметил значительные успехи Путина в укреплении России и пообещал «вечную дружбу» между Москвой и Пхеньяном.

Кроме того, поздравления направили лидеры Турции, Бахрейна, Никарагуа, Боливии, Кубы, а также представители непризнанных республик — Абхазии, Южной Осетии, Республики Сербской и Гагаузии. В этом году день рождения Путина совпал с рядом важных международных событий, включая визиты российских дипломатов в нескольких странах Евразии, направленных на укрепление двусторонних отношений и обсуждение вопросов безопасности в регионе.

В день своего рождения президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и ряд международных телефонных переговоров.

