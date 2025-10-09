Набиуллина назвала долю безналичных платежей в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

За последние пять лет число операций через СПБ выросло более чем в десять раз.

На безналичные платежи приходится 87,5% всех операций в России. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Финополис-2025», ее слова передает ТАСС.

«Уместно здесь будет вспомнить такой интегральный показатель зрелости финрынка, как доля безналичных в платежах — она у нас сейчас 87,5%. Это очень высокий показатель», — отметила Набиуллина.

По ее словам, по такому уровню безналичных операций Россия входит в топ-5 стран с более или менее крупными экономиками. Также кроме платежей 88,5% финансовых услуг россияне приобретают в цифре.

Набиуллина отметила, что уровень цифровизации финансовой сферы в России продолжает расти благодаря развитию экосистем банков, внедрению быстрых платежей и расширению доступа граждан к цифровым сервисам.

При этом, по данным регулятора, за последние пять лет число операций через Систему быстрых платежей выросло более чем в десять раз, а ежемесячно через нее проходит свыше 1,5 миллиарда транзакций.

Кроме того, Банк России отмечает рост популярности цифровых кошельков и мобильных банковских приложений: уже более 95% россиян совершают хотя бы одну безналичную операцию в месяц.

