Новая Венеция: названы российские города, которым грозит затопление

Океанолог Сапожников: ряду российских городов грозит затопление
Основными причинами подъема уровня океана являются таяние ледников и расширение морских вод из-за глобального потепления.
Потепление климата и связанный с ним подъем уровня Мирового океана могут привести к частичному затоплению прибрежных районов России уже к концу XXI века. Об этом заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Филипп Сапожников.
По его словам, к 2100 году уровень океана может вырасти на 0,3–0,65 метра, а при неблагоприятном сценарии — до 1,3 метра. К 2300 году этот показатель способен достичь 5,6 метра, что создаст серьезные риски для ряда регионов.
«В Причерноморском районе под угрозой затопления могут оказаться Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи, а также станицы северной Кубани и часть Адлера. На северо-западе России — прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти весь Сестрорецк», — отметил Сапожников.
Он добавил, что в северных районах под угрозой может оказаться Варандей, в меньшей степени — Нарьян-Мар и Салехард, а на Дальнем Востоке последствия повышения уровня моря могут затронуть порт Находка.
Эксперт подчеркнул, что на данный момент речь идет о моделировании процессов, основанных на текущих климатических трендах, поэтому прогнозы следует рассматривать как расчетные сценарии. По его словам, основными причинами подъема уровня океана являются таяние ледников и расширение морских вод из-за глобального потепления.
