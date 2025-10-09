Новая Венеция: названы российские города, которым грозит затопление

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Потепление климата и связанный с ним подъем уровня Мирового океана могут привести к частичному затоплению прибрежных районов России уже к концу XXI века. Об этом заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Филипп Сапожников.

По его словам, к 2100 году уровень океана может вырасти на 0,3–0,65 метра, а при неблагоприятном сценарии — до 1,3 метра. К 2300 году этот показатель способен достичь 5,6 метра, что создаст серьезные риски для ряда регионов.

«В Причерноморском районе под угрозой затопления могут оказаться Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи, а также станицы северной Кубани и часть Адлера. На северо-западе России — прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти весь Сестрорецк», — отметил Сапожников.

Он добавил, что в северных районах под угрозой может оказаться Варандей, в меньшей степени — Нарьян-Мар и Салехард, а на Дальнем Востоке последствия повышения уровня моря могут затронуть порт Находка.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент речь идет о моделировании процессов, основанных на текущих климатических трендах, поэтому прогнозы следует рассматривать как расчетные сценарии. По его словам, основными причинами подъема уровня океана являются таяние ледников и расширение морских вод из-за глобального потепления.

