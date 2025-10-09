В Совфеде предложили досрочно завершить эксперимент для самозанятых в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В Совете Федерации выступили с предложением правительству России провести анализ эксперимента по налогу на профессиональный доход (НПД) и рассмотреть возможность его досрочного завершения в 2026 году, а не в 2028, как предполагалось ранее. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте верхней палаты парламента.

Вопрос обсуждался на правительственных слушаниях 23 сентября с участием министра экономического развития Максима Решетникова. Тогда рассматривались ключевые направления социально-экономического развития страны, в том числе эффективность режима самозанятых, действующего с 2019 года.

Согласно эксперименту, граждане, зарегистрированные как самозанятые, платят налог в размере 6% при работе с юридическими лицами и 4% — при получении дохода от физических лиц.

Решение о возможном пересмотре сроков эксперимента связано с продолжающейся структурной трансформацией российской экономики и необходимостью актуализировать подходы к налогообложению.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая 6 октября на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета, предложила обязать безработных и граждан с теневыми доходами выплачивать взносы в размере 45 тысяч рублей в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). По ее словам, трудоспособные люди, не оплачивающие медицинскую страховку, наносят ущерб государству, и новая мера позволит восстановить справедливость и снизить нагрузку на региональные бюджеты.

