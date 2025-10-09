Синоптик рассказала, какой зимы ждать жителям Москвы

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалист отметила, что в последнее время зимние сезоны в столице стали значительно теплее.

В Москве ожидается теплая зима с положительной температурной аномалией. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Следует отметить, что последние зимы в столичном регионе стали значительно теплее. Поэтому есть вероятность того, что у нас... в целом зимний сезон будет с положительной аномалией. То есть зима обещает быть теплой. Насколько, сказать сложно», — отметила специалист.

Кроме того, Позднякова сообщила, что на сайте Гидрометцентра выставлен вероятностный прогноз на отопительный сезон в Москве, включающий зимние месяцы. Согласно этим данным, температура воздуха в декабре в столичном регионе будет в пределах нормы, однако возможно незначительное понижение.

«В прошлом году зима была довольно теплая, средняя за сезон аномалия составила плюс 3,3 градуса, что считается большим показателем», — уточнила синоптик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, когда в Москве выпадет первый снег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.