SHAMAN вновь посетил КНДР в составе делегации РФ

Компанию артисту составил также Алексей Воробьев.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, вновь прилетел в составе российской делегации в КНДР. На этот раз мероприятия приурочены к 80-летию создания Трудовой партии Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В Пхеньян прибыла делегация Министерства культуры Российской Федерации. <…> В состав делегации вошли популярные российские певцы SHAMAN и Александра Воробьева», — отмечается в публикации.

Кроме того, в делегацию Министерства культуры вошли артисты Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, театра танца Аллы Духовой «Тодес» и симфонического оркестра Воздушно-космических сил РФ.

Уточняется, что артисты прибыли в Пхеньян по приглашению Министерства культуры КНДР в связи с празднованием 80-летия со дня основания Трудовой партии Кореи. Днем ее создания считается 10 октября 1945 года.

Российскую делегацию в аэропорту корейской столицы встречали представители Министерства культуры и смежных ведомств КНДР, а также советник-посланник Посольства России в народно-демократической республике.

