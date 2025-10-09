Еще мамонтов видели: ученые оживили представителей древней формы жизни

На Аляске ученые оживили замерзшие 40 тысяч лет назад бактерии

Представляет ли открытие специалистов из США угрозу для человечества?

Ученые из Университета Колорадо вернули к жизни микроорганизмы возрастом 40 тысяч лет. Результаты исследования авторы представили в журнале Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

Специалисты из Университета Колорадо в Боулдере отправились на Аляску, чтобы взять образцы из туннеля вечной мерзлоты недалеко от города Фэрбанкса. Сооружение возвели в 1960-е годы для помощи в изучении изменений климата. Специалисты собрали со стен образцы возрастом от несколько тысяч до десятков тысяч лет.

Затем ученые добавили в образцы воду и нагрели до 3-12 градусов.

«Мы хотели смоделировать, что произойдет летом на Аляске в будущих климатических условиях, когда эти температуры достигнут более глубоких участков вечной мерзлоты», — уточнил автор исследования доктор Тристан Каро.

Ученые отметили, что микробы «вероятно, не могли заразить людей», однако в целях предосторожности образцы все же хранили в герметичных контейнерах.

По сообщениям авторов исследования, в течение первых нескольких месяцев колонии микробов росли медленно. Однако заметные трансформации произошли в течение шести месяцев — микробы сформировали устойчивые сообщества. Уточняется, что некоторые из них даже образовали «биопленки» — слизистые слои, состоящие из процветающего сообщества микроорганизмов, которые трудно удалить.

Как утверждают ученые, если продолжительность арктического лета будет увеличиваться, то вполне вероятно, что в скором времени пробудятся и другие микробы.

«Летом на Аляске может быть один жаркий день, но гораздо важнее то, что летний сезон становится длиннее, и эти теплые температуры сохраняются осенью и весной», — отметил Каро.

Ученые опасаются, что при сценарии, когда новые микроорганизмы будут пробуждаться, может вырасти количество углекислого газа, попадающего в атмосферу, а также человечество может столкнуться с новыми опасными болезнями.

