Госархив Санкт-Петербурга поделился уникальными документами

Более 400 исторических документов из фондов стали доступны широкой публике.

В Петербурге рассекретили уникальные материалы о жизни города и решениях, которые принимали власти в послевоенное время. Более 400 станут доступны каждому. Среди них — подробности возвращения украденного в годы Великой Отечественной глобуса Петра Первого, а также история спасения Владимирской церкви при строительстве метро. Наш корреспондент Полина Пятышева изучила исторические документы.

С полок хранилища центрального госархива Петербурга достают дела, которые были засекречены более 70 лет. Они позволят заглянуть в закулисье истории города.

Штамп «Рассекречено». 1947 год. Телеграмма из Германии: в Ленинград возвращается украденное сокровище Петра 1 — Готторспский глобус.

«Глобус отправлен в Советский союз, отправлен на теплоходе Сталинобад и в скором времени должен прибыть в порт Мурманска, просим, — обращаются сотрудники советской военной администрации Германии, — обеспечить его достойную встречу!», — процитировала документ главный археограф Центрального госархива историко-политических документов Санкт-Петербурга Анастасия Колобова.

Вот тот самый знаменитый глобус-путешественник. После долгого пути через всю Европу был доставлен в Эрмитаж, а потом занял свое историческое место в башенке Кунсткамеры. Перевозка далась нелегко — вес экспоната больше пяти тонн.

«Это глобус-планетарий одновременно. Потому что мы видим земную поверхность, и мы видим там небесный свод. <…> И он не просто поступил в Кунсткамеру, он поступил в петровскую кунсткамеру. Это важная часть истории», — рассказала главный хранитель фондов Кунсткамеры Наталья Копанева.

Как и строительство метрополитена. Оно, кажется, в Петербурге во все времена вызывает оживлённые дискуссии. Судя по документам, и во времена строительства самых первых станций — например, «Владимирской», не обошлось без разногласий.

В 1941 году Ленгорисполком постановил построить вестибюль новой станции метро прямо на площади Нахимсона, ныне Владимирская. Ради этого предлагалось снести бывшую Владимирскую церковь. Но памятник удалось отстоять. И в итоге вестибюль встроили в это угловое здание.

В итоге был выбран самый рациональный вариант — гласит рассекреченное постановление 52-го года.

«В этом случае путь следования пассажиров до поездов метро оказывается самим коротким., стоимость строения наименьшая, а сносу подлежит лишь часть жилого дома, находящегося в плохом техническом состоянии», — зачитала документ Колобова.

На строительство выделили 658 тысяч рублей. Если бы вестибюль сдвинули чуть левее, к Загородному проспекту — сумма строительствавыросла бы почти в три раза до двух миллионов, а ближе к Владимирской площади — уже до пяти. Огромные деньги в то время, да и панорама города возможно выглядела бы совсем иначе.

А вот еще одно дело — уже о жизни промышленной. После разгромной статьи в газете «Правда» за качество продукции оправдывается руководство Ленинградского фарфорового завода.

«По-прежнему завод, цитирую, продолжает в больших размерах планировать выпуск несвойственных ему изделий из технического и санитарного фарфора. Это раковины, умывальники и даже унитазы. В результате уже не хватало сил и средств уделять больше внимания художественным изделиям», — рассказала Колобова.

Ежегодно в Петербурге рассекречивают около двух тысяч дел. От формальных технических отчётов до документов, проливающих свет на важнейшие решения эпохи.

