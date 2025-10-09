Молдавия в военной стратегии назвала главной угрозой нацбезопасности Россию

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

В общей сложности Россия упоминается в документе 27 раз, при этом страна давно пошла по украинскому сценарию.

В Молдавии главной угрозой национальной безопасности назвали Россию. Эту формулировку официально закрепили в новой военной стратегии республики. Проевропейский режим президента Майи Санду собирается построить армию по стандартам НАТО. Для этого и без того нищий бюджет страны потратит еще больше денег на оружие и солдат. Хорошо знакомый украинский сценарий в действии. Это подтверждают и показательные политические расправы над политиками, которые поддерживают курс на сближение с Россией. Детали — в сюжете Антона Золотницкого.

По видеосвязи в тесной кабинке — Евгению Гуцул от рассмотрения апелляции по ее же приговору намеренно отгораживают. Молдавские власти явно опасаются даже осужденную главу Гагаузии. Голоса тех, кто выступает за сотрудничество с Россией, подавляются отчаянно и оттого беспощадно.

«Гагаузская автономия, которая в подавляющем большинстве стратегическое партнерство видит и со странами СНГ, и со странами Евразии, и, в первую очередь, с Россией, — Гагаузская автономия является тоже врагом номер один», — заявил советник башкана Гагаузии Михаил Влах.

Украинский сценарий в Молдавии пытаются разыграть давно. Теперь страна окончательно оформляется как анти-Россия. Кабинет министров одобряет военную стратегию до 2035 года, и в ней явно видна нездоровая зацикленность.

На 75 страницах новой военной стратегии Молдавии Россия упомянута 27 раз. По стандартному европейскому клише наша страна, само собой, названа главной угрозой безопасности. Но Кишинев идет дальше, открыто фантазируя о том, что Москва может проложить сухопутный коридор до молдавских границ, чтобы оказывать давление.

Такие фантазии используются бесхитростно, чтобы оправдать повышение расходов на оборону. По новому плану их увеличат до 1% ВВП. В стране, больше трети населения которой живет в нищете.

«Каждый раз, когда мы инвестируем в оборону и армию, слышны истерические крики тех, кто против. Это все они держали армию в плачевном состоянии и беспорядке все эти десять лет», — утверждает премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

Предполагается, что теперь-то порядка станет больше. Есть и рецепт — знакомая панацея перевести армию на стандарты НАТО. Об этом в новой стратегии говорится прямо. То есть процесс интеграции с Альянсом запущен, в обход собственной конституции, но это тоже привычно.

«Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет. Республика Молдова не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств», — говорится в конституции страны.

Нейтралитетом поступились давно: на территории Молдавии уже действуют 23 военных объекта НАТО, работают западные инструкторы. Недавно в страну прибыла и якобы «экспертная группа» немецкого бундесвера. Ежегодно проводятся учения «Огненный щит», в них участвуют военные США и Румынии.

Так незатейливо страну устанавливают на натовские военные рельсы, порой буквально. Молдавия переходит на европейскую железнодорожную колею, чтобы проще было перебрасывать войска. Претендовать на большее, чем плацдарм для развертывания сил против России, Кишинев едва ли может. Для развития собственной армии нет ни людей, ни денег.

«Когда речь идет об увеличении армии до 8,5 тысячи человек, а это полторы бригады, и перевооружении на новую систему противовоздушной обороны, более современные комплексы беспилотной авиации, — это все дорогостоящая продукция. Это стоит больших денег и, естественно, ляжет тяжким бременем на простых людей», — отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

В НАТО Молдавию, очевидно, не рассматривают даже как потенциального младшего партнера. Российская Служба внешней разведки уже давно предупреждает: республике отведена роль тарана.

«Главный удар в случае прямого конфликта НАТО с Россией, по замыслу Брюсселя, примут на себя сами молдаване. Именно они должны стать „пушечным мясом“ в ходе боевых действий с российскими войсками», — говорится в сообщении СВР.

Официальный Кишинев такая установка, судя по всему, устраивает. На недавних парламентских выборах политическое поле страны окончательно зачистили от несогласных, чтобы правительство Майи Санду могло ускоренными темпами идти по проторенному украинскому пути.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

