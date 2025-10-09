Первое соглашение по Газе: как реагируют жители анклава

Фото, видео: Reuters/Mahmoud Issa; 5-tv.ru

Мир в секторе Газа стал ближе, в скором времени планировать начать освобождать заложников.

Израиль и ХАМАС подписали соглашение. Пока это еще не мирный договор. Многие пункты только предстоит согласовать. Но спустя два года войны появился реальный шанс остановить кровопролитие на Ближнем Востоке.

"Все заложники совсем скоро будут освобождены, а Израиль отведет войска к согласованной линии. Это первый шаг на пути к прочному, долгосрочному миру", — прокомментировал соглашение президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Участники переговоров поблагодарили делегации Катара, Турции и Египта за посредничество. Представители ХАМАС подтвердили, что Тель-Авив отведет войска. А в Сектор Газа, наконец, поступит долгожданная гуманитарная помощь. Обмен заложниками и заключенными может начаться уже в эти выходные.

