В РФ аннулировали электронные паспорта транспортных средств из-за сбоя в системе

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инцидент коснулся владельцев как новых автомобилей, так и уже стоящих на учете.

Электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) аннулировали в России из-за технического сбоя. Инцидент коснулся как владельцев новых автомобилей, так и уже стоящих на учете. Об этом РБК сообщил генеральный директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский.

«Сегодня (8 октября. — Прим. Ред.) такая проблема образовалась. Сбой произошел, насколько я понимаю, в системе электронных паспортов. Аннулировали даже паспорта машин, которые уже на учете стоят», — отметил специалист.

Уточняется, что произошедшее является техническим сбоем, а не ошибкой при заполнении документов. Также Клатаевский сообщил, что местным испытательным лабораториям пришлось ждать, когда рабочий день начнется в Москве, чтобы выяснить подробности инцидента.

Кроме того, эксперт отметил, что россиянам не придется оплачивать пошлину еще раз, однако придется записаться повторно.

ЭПТС начали выдавать в России с ноября 2020 года. Для его получения необходимо обратиться в уполномоченные Минпромторгом испытательные лаборатории или в пункты техосмотра. Документ является электронной заменой бумажного ПТС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России выросло количество дистанционных взломов автомобилей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.