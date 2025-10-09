ФСБ опубликовала документы о зверствах финских оккупантов в Карелии в годы ВОВ

Фото: www.globallookpress.com/Scherl

Они обезображивали советских военнопленных до неузнаваемости.

Федеральная служба безопасности рассекретила документы, доказывающие военные преступления финских оккупантов в 1944 году на территории Карелии. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В материалах сообщается, что финские захватчики зверски расправлялись с ранеными красноармейцами в районе деревень Кото-Ярви и Пуску-Сельга, несмотря на то, что Хельсинки подписал международные договоры об отношении к военнопленным.

«На полях сражений финские военные едва ли не превосходили гитлеровцев в изуверстве и садизме. При освобождении Красной армией Советской Карелии летом 1944 года наши военные не раз натыкались на страшные находки. Это были погибшие красноармейцы и командиры со следами жутких увечий», — отмечается в заявлении.

В одной из братских могил в районе Кото-Ярви специалисты «Смерш» обнаружили тела 43 красноармейцев. Установлено, что финны расстреливали раненых в упор из автоматов, а части бойцов они размозжили черепа. К тому же солдаты противника стреляли в мертвых.

«В числе зверски умерщвленных находится командир батальона гвардии капитан Рагинский, который, будучи дважды тяжело ранен в бою, был затем убит выстрелом в левый висок», — сообщается в документах о гибели командира 3-го батальона 304-го гвардейского стрелкового полка гвардии капитана Исаака Наумовича Рагинского.

Уточняется, что за данные злодеяния несет ответственность финский офицер Яакко Симелиус, который с 1959 по 1965 год занимал должность командующего Силами обороны Финляндии. Однако он так и не понес наказания за свои действия.

