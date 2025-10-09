Экс-замначальника отдела ГАИ Челябинска задержали за взятку асфальтом

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

Он получил 100 тонн дорожного покрытия общей стоимостью более полумиллиона рублей. Теперь ему грозит срок.

На очень необычной взятке попался бывший замглавы Госавтоинспекции Челябинска. Олег Жиляев получил 100 тонн асфальта общей стоимостью более полумиллиона рублей за покровительство коммерческой фирме, которая занимается ремонтом дорог.

Кстати, ее учредитель был арестован еще в мае. По предварительным данным, подполковник полиции списывал штрафы за нарушение ПДД, а также помогал уладить бюрократические вопросы.

Вот теперь по делу о даче взятки задержан сам Жиляев, который буквально за два дня до этого уволился из ГАИ.

