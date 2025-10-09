Брижит Макрон показала средний палец на торжественном мероприятии

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Alexis Sciard; 5-tv.ru

Первая леди Франции посетила церемонию открытия первого в стране института по исследованию болезни Шарко.

Фотография первой леди Франции стала главным мемом дня. Все произошло на церемонии открытия института — первого исследовательского центра болезни Лу Герига (Шарко).

Это заболевание центральной нервной системы, при котором атрофируются мышцы.

И средний палец в этой ситуации, это символ борьбы с заболеванием, который вместе с пациентами и продемонстрировала Брижит Макрон.

