«Греху уподобилась»: Боня рассказала, как проводит время в Дубае

По ее словам, этим занимаются практически все.

Телеведущая Виктория Боня призналась, что согрешила в своей постели в Дубае.

Она предстала перед подписчиками в расслабленном образе без макияжа с распущенными волосами в номере отеля. Рядом с ней стоял поднос с различными десертами, которые звезда решила съесть перед сном.

«Буду с вами честна, сегодня греху уподобилась. Все мы грешные, понятное дело, но я не могу. Сегодня прям ночью, еще и перед сном, решила чревоугодием позаниматься. Редко такое бывает, скажу честно. Редко греху уподобляюсь, но сразу хочу покаяться. Потому что честность сразу же все грехи снимает, тем более перед такой аудиторией на миллионы», — призналась селебрити.

Боня добавила, что не она одна грешна, ведь, по ее словам, практически каждый хоть иногда не отказывает себе в удовольствии съесть что-нибудь сладкое ночью. Телеведущая добавила, что съела уже два десерта. В то же время у нее осталось еще четыре угощения, но продолжать трапезу она отказалась. Звезде особенно понравился десерт с малиной.

Боня находится в Дубае вместе с дочерью Анджелиной. В своем Telegram-канале она рассказала, что днем посещает различные мероприятия. Ночью же она не всегда ест десерты, но и читает книги. Так, 5 октября она призналась, что заканчивает роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

