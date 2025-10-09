Певец Илья Гуров чуть не упал в реку на съемках клипа на песню «Ты — мое все»

Как визажист спас исполнителя от неприятного инцидента?

Певец Илья Гуров во время съемок клипа на песню «Ты — мое все» чуть не упал в реку на ВДНХ в Москве. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «(Не)искусственный интеллект».

«Я снял клип на свою песню „Ты — мое все“, которая очень хорошо зашла. Она про любовь, про романтику, про настоящие чувства. И там я чуть не упал в реку на ВДНХ, потому что режиссер положил меня на парапет и говорит: „Двигайся, двигайся“. <…> Я двигался и додвигался до такой степени, что понял, что меня перевешивает. Хорошо, что в какой-то момент мне визажист говорит: „Ты сейчас упадешь“. Я беру как-то перекатываюсь. Короче, я вышел сухим из воды», — признался исполнитель.

Кроме того, Гуров рассказал, что съемки клипа проходили в последние дни бабьего лета, поэтому им удалось запечатлеть кадры с солнцем.

Песня посвящена любви. Лирические герои встречаются совершенно случайно, после чего между ними возникает романтическое чувство. Мужчина признается в том, что учится любить заново после этой встречи.

Также в тексте присутствует тема судьбы. Лирические герои встречались и раньше, но по-настоящему они полюбили друг друга лишь недавно.

