Школьника арестовали после запроса в ChatGPT о способах убить друга

Во Флориде арестовали школьника после запроса в ChatGPT о способах убить друга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Подросток заявил, что хотел «просто пошутить».

Во Флориде 13-летнего ученика средней школы задержали после того, как он обратился к нейросети ChatGPT с запросом о способах убийства своего друга. Об этом сообщил People.

Система безопасности образовательной платформы Gaggle автоматически зафиксировала опасный запрос и уведомила школьного инспектора. По данным следствия, подросток объяснил свой поступок желанием «просто пошутить» над другом. В офисе шерифа инцидент охарактеризовали как очередной «пранк», создавший чрезвычайную ситуацию в школе.

Точные обвинения мальчику пока не предъявили. Ни учебное заведение, ни компания OpenAI не комментировали случившееся.

