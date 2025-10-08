Рэпер Vacio выпал с третьего этажа и попал в реанимацию в Париже

Фото, видео: Instagram*/vac1o/onlybimba; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Этот тот самый скандальный участник «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, у которого из одежды был один носок на причинном месте.

Рэпер Николай Васильев, более известный как Vacio, упал с третьего этажа сквозь стеклянную крышу в Париже. Об этом сообщила в социальных сетях его знакомая. Артиста госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в реанимации.

По словам девушки, падение произошло прошлой ночью.

«Страховки у него нет, поэтому ситуация очень сложная. В самое ближайшее время откроем сбор, чтобы покрыть расходы на лечение», — написала она в своем блоге.

Vacio прославился после участия в скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в 2023 году, где появился в одном носке, прикрывающем причинное место. После инцидента его арестовали на десять суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Позднее Васильев покинул Россию после получения повестки в военкомат.

Фото: Instagram*/onlybimba

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ