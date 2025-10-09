Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Музыкант уже 15 лет состоит в счастливом браке.

Встреча настоящей любви — вещь, неподвластная человеку. Об этом рассказал музыкант Василий Вакуленко, известный под сценическим именем Баста.

«Если была бы моя возможность, я бы сделал так, чтобы каждый человек встретил свою любовь в одну секунду», — сказал артист во время беседы с 5-tv.ru на премьере своего мюзикла «Любовь без памяти».

По его мнению, встретить любовь можно только по воле свыше, а не благодаря каким-либо советам или усилиям со стороны человека.

Василий Вакуленко уже 15 лет состоит в счастливом браке с супругой Еленой. Вместе пара воспитывает двух дочерей — Василису и Марию.

