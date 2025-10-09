«Я больше ничего не хочу»: Лариса Долина перестала мечтать

Певица Долина за жизнь реализовала себя в профессии и больше ни о чем не мечтает

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Штукина; 5-tv.ru

Артистка достигла всего, чего хотела.

Народная артистка России Лариса Долина перестала мечтать. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru, в ходе ПКФ Ларисы Долиной в ТАСС, в канун юбилейного концерта в Кремле.

По словам артистки, за свою жизнь она достигла поставленных личных целей и состоялась как личность.

«У меня все есть, мне ничего не нужно. Я практически полностью реализовалась в своей профессии. Я многому научилась, я многое поведала. У меня есть огромное количество моих друзей, которых я обожаю. У меня до сих пор есть планы в жизни, которые наверняка реализуются тоже», — уточнила она.

Долина отметила, что быть певицей — ее призвание, и она приложила немало усилий, чтобы заслужить любовь и уважение своих поклонников.

«Я состоявшаяся артистка, и когда журналисты мне задали первый вопрос: „Почему вы выбрали эту профессию?“ — я всегда отвечала: „Это не я ее, а она меня выбрала“, и это большое счастье. Господу Богу спасибо за то, что дал мне голос, посредством которого я разговариваю со своей зрительской аудиторией», — дополнила певица.

Также певица добавила, что отдала десятки лет профессии и теперь хочет жить себе в удовольствие.

«Я бесконечно счастливый человек, что я реализовалась, и я больше ничего не хочу. Хочу жить долго и счастливо», — резюмировала знаменитость.

