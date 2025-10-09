Раннее обнаружение: как по снимку зубов распознать тяжелые болезни

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В случае их возникновения необходимо пройти обследование у другого специалиста.

По снимку зубов можно увидеть не только заболевания полости рта, но и системные заболевания организма. Об этом в беседе с 5-tv.ru. сообщил врач-стоматолог Рауф Агаев.

По словам специалиста, состояние полости рта может свидетельствовать о нарушениях в организме.

«Узнать о развитии остеопороза можно, если кости теряют плотность. Диабет проявляет себя в виде кровоточивости десен или плохого заживления ран в полости рта. Сердечно-сосудистые заболевания проявляются в виде заболеваний пародонтоз и пародонтит, а налет Пристли означает нарушениями в работе ЖКТ», — уточнил стоматолог.

Более того, врач отметил, что даже гормональные сбои сопровождаются стоматологическими заболеваниями.

«При беременности или менопаузе наблюдается кровоточивость или воспаление десен», — дополнил эксперт.

Также Агаев уточнил, что по одному снимку нельзя судить о наличии нарушений в организме. Стоматолог при обнаружении тревожных признаков может направить пациента на консультацию к терапевту либо к эндокринологу.

Ранее стоматолог в беседе с 5-tv.ru раскрыл опасность постановки зубных пломб в домашних условиях. Такую практику он сравнил с сюжетом фильма ужасов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.