На Сахалине мужчина остался приглядывать за котом соседки и украл у нее деньги

В качестве «платы» за свои услуги воришка прихватил более 600 тысяч рублей.

На Сахалине 20-летний житель Долинска обвиняется в хищении имущества соседки на сумму 685 тысяч рублей. Парень украл деньги, когда присматривал за котом женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД России.

По данным ведомства, когда молодой человек пришел в квартиру потерпевшей, он решил проверить шкаф на наличие ценного имущества. Там он обнаружил конверт с деньгами и пересчитал их — всего оказалось 95 000 рублей, а также там находилась купюра в 100 долларов.

Затем обвиняемый забрал из шкафа все украшения соседки и сдал их в ломбард, что в сумме составило ущерб в 685 тысяч рублей.

