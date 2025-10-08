Фото: www.globallookpress.com/Christian Mang

Новое поколение немцев все чаще ставит под сомнение необходимость службы в армии.

Студент Ян Вагнер из Ганновера в эфире центрального телеканала ARD заявил, что не планирует идти в армию и уж тем более участвовать в боевых действиях.

«Я бы предпочел жить в Германии под руководством Путина, чем воевать», — сказал молодой человек.

Вагнер подчеркнул, что украинцы, сражаясь с Россией, мало чего добились, и, по его мнению, им следовало бы сдаться.

Эти высказывания прозвучали на популярном в Германии ток-шоу, где сто случайно выбранных граждан обсуждают актуальные проблемы страны. Почти каждый четвертый участник программы поддержал студента, после чего его слова вызвали широкий резонанс в немецких СМИ и социальных сетях.

Один из участников шоу, 66-летний пенсионер, посоветовал Вагнеру посетить Украину, другие задавались вопросом, почему молодежь так относится к военной службе.

Мнение Вагнера отражает взгляды многих молодых немцев. Согласно опросам, более 60% жителей страны в возрасте от 18 до 29 лет против возвращения обязательного призыва, а 80% не готовы погибать на войне. Молодежь ощущает отчуждение от государства и не видит необходимости воевать.

