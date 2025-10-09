Обманул гены: мужчина 25 лет избегает болезнь Альцгеймера, несмотря на прогнозы

Фото: 5-tv.ru

Мать мужчины и девять из тринадцати ее братьев и сестер столкнулись с недугом.

Медицинский случай американского пенсионера Дага Уитни удивил врачей. У мужчины наблюдалась генетическая мутация, гарантировавшая болезнь Альцгеймера к 50 годам, однако пациенту исполнилось 76 лет, и он по-прежнему здоров. Об этом написало издание Doctorpiter.ru.

Авторы публикации отметили, что секрет защиты мужчины от слабоумия поможет отыскать методы лечения.

Ключ к разгадке

Уитни задействован в научном исследовании на протяжении 14 лет. Для этого он постоянно приезжает в научный институт. Причастные ученые назвали мужчину «научным единорогом», подразумевая то, что его инцидент способен раскрыть секрет одной из самых страшных болезней.

Редкая генетическая мутация в ДНК мужчины давала почти 100% гарантию развития у него болезни Альцгеймера при достижении возраста 40-50 лет. Также указывалось, что исход может стать летальным в течение следующих десяти лет.

Мать Дага и девять из тринадцати ее братьев и сестер столкнулись с болезнью Альцгеймера. Они все скончались до наступления пенсионного возраста. Такой же недуг настиг старшего брата Дага. Семья широко известна в США, как самая большая с наследственной мутацией.

«До меня еще никому в истории не удавалось увернуться от этой пули», — передавала слова Уитни газета New York Times.

Однако, несмотря на прогнозы, в организме мужчины появилась необычная защита от «генетической судьбы». Ученых решили найти биологический секрет, поскольку такое открытие может привести к созданию методов профилактики и лечения болезни Альцгеймера. До сих пор от этого диагноза нельзя полностью излечиться.

Все не могли поверить

У родственников Уитни обнаружили очень редкую мутацию в гене пресенилин-2. Она была выявлена в первый раз у потомков немецких мигрантов, поселившихся в двух деревнях на Волге в царской России в XVIII веке.

Проявилась мутация в семье Уитни у нескольких поколений. Она выражалась в проблемах с памятью и мышлением в возрасте от 44 до 53 лет. У матери Дага болезнь прогрессировала с бытового эпизода, когда женщина внезапно забыла, как печь тыквенный пирог. Спустя пять лет она умерла. Брат Дага ушел из жизни в 55 лет также от прогрессирующей болезни Альцгеймера.

Сам Уитни выискивал у себя симптомы с 50 лет. Его тревога за собственное здоровье достигла пика к 55 годам, а через пять лет, в 60, он понял, что недуг его миновал. Тогда двоюродный брат пенсионера предложил ему примкнуть к исследованию Вашингтонского университета.

В 62 года Уитни сдал генетический тест. Он был уверен, что у него нет мутации, но оказалось, что он должен был заболеть еще 12 лет назад. Тест провели два раза. Ученые не могли поверить в положительный результат. За пациентом начали наблюдать ежегодно, однако Уитни оставался здоров. Он спокойно водил машину, жил полноценно и занимался организацией технического обслуживания подводных лодок.

Обошли генетическую судьбу

«Мы решили выяснить, что защищает Дага. Брали тесты, анализы, исследовали спинномозговую жидкость, клетки кожи, провели сканирование мозга, спрашивали о детстве и воздействии окружающей среды. Но значительных результатов нет», — рассказал исследователь.

Уитни стал одним из трех известных людей в мире, проявивших устойчивость к слабоумию, хотя оно было неминуемым вследствие генетической мутации. Другие такие люди — жители Колумбии из одной семьи. Наследственность не повлияла на ясность их ума, и они прожили на 20 лет дольше ожидаемого срока.

Болезнь Альцгеймера выражается в аномальных накоплениях двух белков в мозге: амилоида, формирующего бляшки за 20 лет до симптомов, и тау-белка, образующего клубки после накопления первого. Тау-белок связан с когнитивными пробелами.

Мозг «беглецов от Альцгеймера» из Колумбии был переполнен амилоидом, однако в нем было крайне мало тау-белка. Ученые предположили, что защитное действие могли оказать другие мутации в ДНК этих людей. Спасительный фактор от Альцгеймера Уитни остается неизвестным, и его предстоит выяснить.

