Бьют по почкам: врач назвал опасные для организма напитки

В список вошли как спиртное, так и безалкогольные.напитки

Употребление любой жидкости в большом количестве вызывает проблемы с почками. Об этом сообщил врач-хирург Александр Умнов, в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, любая жидкость при попадании в организм повышает нагрузку на почки, что может привести к отказу парного органа.

«Безалкогольные сладкие напитки снижают pH мочи, повышая риск развития мочекаменной болезни. Газировка может менять кислотность мочи, что также стимулирует мочекаменную болезнь и развитие воспалительных процессов. <…> Избыточное употребление кофе и чая может приводить к спазмам сосудов почечных клубочков, что может привести к нарушению их функции и отказу органа», — уточнил эксперт.

Более того, эксперт добавил, какое влияние на орган несет употребление крепко- и слабоалкогольных напитков.

«Для водки, виски и прочих крепких напитков характерно непрямое токсическое действие этанола из-за развития хронического воспаления в органе. Пиво — мощное мочегонное средство, которое сильно нагружает мочевыделительную систему», — дополнил врач.

Также Умнов отметил, что наиболее безвредная для организма жидкость — вода, однако пить ее нужно в умеренных количествах. Для здорового человека рекомендуется выпивать не более трех литров жидкости за сутки.

