На премьера Италии Мелони подали иск в МУС из-за «соучастия в геноциде»
На премьер-министра Италии Мелони подали иск в МУС за якобы соучастия в геноциде
Фото, видео: www.globallookpress.com/Roberto Monaldo; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Если дело будут рассматривать — политику может грозить реальный срок.
Неожиданно было узнать, что в морской блокаде сектора Газа обвиняют итальянского премьера Джорджу Мелони. На главу кабинета министров подали иск в Международный уголовный суд (МУС) с официальной формулировкой «соучастие в геноциде». Мелони по-итальянски эмоционально ответила на это.
«На меня, а также министра Крозетто, министра Таяни и, насколько я знаю, генерального директора оборонного холдинга „Леонардо“ Роберто Чинголани, подали в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде. Думаю, что в мире и в истории нет другого подобного случая», — рассказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Любопытно, что Европа в свое время в полном составе открыла двери для Международного уголовного суда, ратифицировав Римский статут. В этом году опомнилась Венгрия, поспешив оттуда выйти.
Полномочия МУС не признают главные политические тяжеловесы планеты — Россия, США, Китай, Индия, Иран и, кстати, Израиль, чей премьер Нетаньяху сам получил ордер на арест за преступления против человечности в секторе Газа. И вот теперь вынужден облетать европейские страны по кривой траектории, чтобы не нарваться на задержание.
А вот Мелони, похоже, попала в переплет. Если иск против нее попадет на рассмотрение, ей может грозить реальный тюремный срок в Гааге.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.