Евросоюз пытается извлечь выгоду из дронов-провокаций.

Руководство ЕС раскручивает истерию по поводу неопознанных беспилотников в Европе. В Брюсселе вновь бездоказательно обвиняют Москву в причастности и внушают европейцам мнимую российскую угрозу. Всё для того, чтобы обосновать для населения растущие расходы на оборону.

Какую еще выгоду из таинственных провокаций пытаются извлечь Евросоюз — выяснил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Обещали строить дроновую стену от России, но пока она ширится только в небе над самой Европой. В терминалы мюнхенского аэропорта, дважды за неделю атакованного, завозят одеяла и кровати для застрявших пассажиров. Рядом со взлетно-посадочной полосой появились фургоны с надписью «лазер». И, увы, для немецких служб безопасности, это точно не пушки.

Те же, у кого есть ракеты, бьют только тревогу: оборонный концерн в бельгийском Льеже сам производит оружие, но не может ни заглушить, ни сбить беспилотники над своими цехами, европейское законодательство этого попросту не предусматривает.

Но ключевая драма в том, что даже военные базы НАТО — с радарами, охраной, электронным периметром — выглядят беспомощными. Как, впрочем, и сами власти по всему Евросоюзу.

События почти военные по своей природе, но вместо спецподразделений — рабочая группа Еврокомиссии, вместо ПВО — пресс-релизы в духе «выражаем обеспокоенность» и бесконечные заседания. Бюрократия как форма обороны: Европарламент с Урсулой фон дер Ляйен на трибуне этим утром тоже в строю — еще одно удобное обоснование раздувания оборонных бюджетов и траншей для Украины.

«В нашем небе творится нечто новое и опасное. Не заблуждайтесь, это часть тревожной тенденции роста угроз по всему ЕС», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евроскептики задаются встречным вопросом: прежде чем возводить «стену дронов», разобрались бы в своих четырех стенах.

«Мы снова говорим о войне, о страхе, об оружии и военных расходах. Госпожа фон дер Ляйен, возможно, я открою для вас что-то новое, но европейцы ждут и хотят не ракет и пуль от Брюсселя, а мира, процветания и экономического сотрудничества», — отметил депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик.

Зато какой универсальный способ найти теперь и в своем воздушном пространстве «русский след». Фридрих Мерц снова заявляет, что «угроза очевидна и исходит из России».

«Путин ведет гибридную войну против нас. Мы не позволим этого и будем эффективно защищаться от угрозы», — заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Вот и немецкая оппозиция требует от канцлера фактов, а не истерики.

«Мы хотим подлинной безопасности. Мы требуем разъяснений, а не истерии. И прежде всего недопустимы поспешные обвинения», — отметил председатель АдГ Тино Хрупалла.

Каждая страна начинает хаотично действовать сама по себе. В той же Германии экстренно меняют законодательство, перекладывая борьбу именно с «враждебными» беспилотниками на министерство внутренних дел, а вовсе не обороны почему-то.

«Идея заключается в том, чтобы дать полицейским новые возможности, новые навыки», — отметил Александр Добриндт.

И это ли не символ того, что угроза на самом-то деле раздута до небес?

Не военным, а именно федеральной полиции хотят поручить обнаруживать, перехватывать и уничтожать беспилотники в аэропортах, вблизи министерств, правительственных зданий, морских и речных судов и прочей критической инфраструктуры.

Цены на «антидроновые патрули» такие же заоблачные: под 90 миллионов евро в год на GPS-глушилки и лазеры.

Оборона ЕС провалила первый же тест на испытание. И Bloomberg уже подсчитал главную европейскую дилемму: доступные у НАТО способы поражения дронов дороже самих дронов.

